Moet je btw aanrekenen als je een garage verhuurt?

Als je een garage verhuurt die losstaat van een woning, ben je in principe btw-plichtig, zelfs als je dat naast je beroepsactiviteit doet als particulier. Je moet een ondernemingsnummer en een btw-nummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vervolgens moet je het bevoegde btw-kantoor op de hoogte brengen van je activiteiten. Zoals elke btw-plichtige moet je facturen met 21 procent btw uitreiken aan je huurders, een periodieke btw-aangifte doen, de aangerekende btw doorstorten aan de schatkist en jaarlijks een lijst van huurders en klanten indienen. De btw die je betaalt aan je leveranciers, kun je aftrekken van de btw die je moet doorstorten aan de overheid.

Je hoeft geen btw aan te rekenen als je minder dan 25.000 euro omzet op jaarbasis uit de verhuur haalt. Maar zelfs als je onder dat grensbedrag blijft, moet je nog altijd een btw-nummer aanvragen: je blijft btw-plichtig.

De fiscus kijkt wel toe of het verhuren van een garage past in "het normaal beheer van uw patrimonium". Is dat niet het geval, dan kan je huurinkomen als een beroepsinkomen worden belast en worden onderworpen aan de btw, ongeacht de omzet.