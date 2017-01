Minister van Financiën discrimineert mountainbikes en koersfietsen

Meer en meer werknemers gebruiken de fiets voor hun woon-werkverkeer. Dat wordt ook fiscaal gestimuleerd. De gebruikers kunnen niet alleen een belastingvrije fietsvergoeding krijgen van hun werkgever, ze kunnen ook genieten van de voordelen van een 'bedrijfsfiets'. Een bedrijfsfiets is fiscaal te vergelijken met een bedrijfswagen. De werkgever of de vennootschap koopt of leaset een fiets waarvan de werknemer gebruik kan maken voor woon-werk- en privéverplaatsingen.

