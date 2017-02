Kunt u een belasting op tweede verblijven in de kustgemeenten aanvechten?

Uit een analyse van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen) blijkt dat de inkomsten van de belasting op tweede verblijven in de Vlaamse kustgemeenten sinds 2006 zijn gestegen van 35,4 miljoen naar 66,3 miljoen euro. Dat is bijna een verdubbeling in tien jaar. De kustgemeenten verantwoorden die heffing met het argument dat de eigenaars profiteren van gemeentevoorzieningen zoals de brandweer, de politie en de huisvuilophaling, terwijl ze niet bijdragen aan de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting zoals de vaste inwoners. Die belasting betalen ze in de gemeente waar ze hun hoofdverblijf hebben.

...