Komt de meerwaardebelasting er of niet?

De meerwaardebelasting blijft als een donderwolk boven de federale regering hangen. CD&V is vragende partij om zo'n belasting in te voeren, maar daar wil Open Vld niets van weten. Rutten gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie de niet te misverstane boodschap dat de meerwaardebelasting er nooit zal komen als het van haar partij afhangt.

"Zelfstandigen, ondernemers, vrije beroepen, dat zijn mensen die risico nemen. Ze werken zeven dagen op zeven. En ze doen dat graag, omdat het hun eigen zaak is", zei de voorzitster. "En als het verkeerd gaat? Trek uw plan. Maar als het lukt? Wat krijgen ze dan? Applaus? Vergeet dat maar. Wie hier succesvol is, krijgt jaloezie. En als het van sommigen afhangt, nog een extra meerwaardebelasting erbovenop. Niet met ons", klonk het.

Tegelijk hield de voorzitster een pleidooi voor de verlaging van de vennootschapsbelasting. "Alleen zo kunnen we buitenlandse ondernemingen aantrekken en het voor eigen ondernemingen gemakkelijker maken om te concurreren met het buitenland", zei Rutten. Voor de verlaging van de vennootschapsbelasting vinden de liberalen steun bij de N-VA.

Kritiek van de oppositie

De uitspraken van Rutten zijn niet in dovemans oren gevallen. Groen en Ecolo zijn niet te spreken over de speech van de liberale partijvoorzitster. "CD&V hoeft de veto's van de andere regeringspartijen niet te ondergaan", laat fractieleider van Ecolo-Groen Kristof Calvo in een reactie aan Belga weten. Volgens hem is er een parlementaire en een maatschappelijke meerderheid voor een meerwaardebelasting. "Als het niet via de regering kan, dan maar via het parlement. De groene fractie staat klaar om constructief mee te werken aan operatie rechtvaardigheid", aldus de fractieleider.

Voorts benadrukt Calvo dat de liberalen vaak onterecht schermen met het argument dat België een land is met een hoge belastingdruk. "Dat is opmerkelijke zelfkritiek voor een partij die al 18 jaar onafgebroken aan het roer staat in ons land. Wij vragen niet meer belastingen, maar wel eerlijkere, groenere en eenvoudigere belastingen", klinkt het.

Net zoals Open Vld pleiten de groenen voor een hervorming van de vennootschapsbelasting. "Die moet absoluut eerlijker en eenvoudiger, meer op maat van de kmo's. Een echte fiscale hervorming hebben we nodig: met de liberalen als het kan, zonder als het moet", besluit Calvo.

Mokerslag voor de premier

De zoveelste discussie over de meerwaardebelasting komt zeer ongelegen voor de premier Charles Michel (MR) die via een hervorming van de bedrijfsbelastingen een meerwaardebelasting wil verzoenen met een verlaging van de vennootschapsbelasting.

In zijn voorstel kijkt de premier de levensloop van een onderneming. In een interview met De Tijd afgelopen weekend deed hij zijn plannen uit de doeken. Zo wil Michel de vennootschapsbelasting verlagen om vervolgens een hogere belasting op de aandelen - een soort van meerwaardebelasting - in te voeren wanneer een bedrijf wordt verkocht. Kris Peeters (CD&V) reageerde positief op het voorstel.