Koen Geens wil alle gokspelen screenen op zwart geld

Alle plaatsen waar gegokt wordt in België - van de renbaan, krantenwinkel tot de speelhal - zullen gescreend worden op zwart geld. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft daarover een wetsontwerp aangekondigd, meldt De Tijd donderdag.

Gokspelen staan bekend als een geliefkoosde manier voor fraudeurs en criminelen om zwart geld wit te wassen. Tegelijk blijft ook de financiering van terrorisme met zwart geld een bezorgdheid. De nieuwe meldingsplicht en een reeks andere maatregelen uit het nieuwe wetsontwerp van Geens - dat een Europese richtlijn omzet in Belgische regels - moet het probleem helpen aanpakken.

Concreet zullen alle aanbieders van kansspelen voortaan elke verdachte speler en alle verdachte transacties moeten aangeven bij de antiwitwascel. Zodra ze vermoeden dat er iets niet pluis is, moeten ze de identiteit opvragen en aangeven ongeacht het bedrag dat is ingezet.

Voorts zullen alle aanbieders van gokspelen sowieso de identiteit van spelers moeten controleren zodra die meer dan 2.000 euro inzetten op dezelfde plek en op dezelfde dag. Gaat het om het uitkeren van winst, dan ligt de drempel op 3.000 euro. Diezelfde cashdrempel zal ook gelden voor betalingen en -ontvangsten van al wie in goederen handelt.

De Europese richtlijn voorziet nog de verplichting voor vennootschappen om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen, te bewaren en door te geven. De informatie moet ook bewaard worden in een centraal register in elk van de EU-lidstaten en er komt een bewaartermijn van tien jaar voor een aantal relevante gegevens over financiële stromen en begunstigden.

Tot slot zullen fiscale misdrijven opgenomen worden in de definitie van onderliggende criminele activiteiten van witwassen van geld. En er komen 'doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve sancties' voor wie verdachte financiële stromingen niet meldt.

Minister Geens maakt zich sterk dat zijn nieuwe wetsontwerp de strijd tegen witwassen via gokspelen zal helpen opvoeren. "Het is efficiënter om een algemene meldingsplicht in te voeren in plaats van de automatische meldingen die de negen casino's in ons land moest doorgeven aan de antiwitwascel", besluit hij. "Op die manier komen de verdachte transacties aan de oppervlakte en kan er sneller worden ingegrepen."