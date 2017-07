Italië wil rekeningen van 10.000 klanten bij Zwitserse bank controleren

Belastingbetalers riskeren fikse boetes als ze niet-aangegeven geld in het buitenland hebben.

De Italiaanse financiële politie meldt dat ze al 3.300 Italiaanse rekeninghouders bij Credit Suisse geïdentificeerd heeft, en dat zij 173 miljoen euro euro hebben betaald aan boetes en belastingen.

Credit Suisse liet donderdag weten dat het nog niet werd gecontacteerd. De bank wees er ook op dat een Italiaans onderzoek vorig jaar werd afgesloten met een schikking van 109,5 miljoen euro.

In maart werden kantoren van de Zwitserse bank doorzocht in Amsterdam, Londen en Parijs in het kader van onderzoeken van de belastingautoriteiten.

Zwitserland werd lang beschouwd als een belastingparadijs, maar door recente internationale hervormingen wordt het voor Europeanen steeds moeilijker om hun geld in het buitenland te verstoppen.

De Zwitserse federale belastingdienst wil niet reageren op het bericht, verwijzend naar een vertrouwelijkheidsclausule die van toepassing is op wederzijdse verzoeken om bijstand over fiscale zaken.