Is de combinatie van een schenking en een maatschap nu fiscaal misbruik?

Maatschap en schenking

In het kader van een roerende successieplanning wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een maatschap gecombineerd met een schenking. In de meeste gevallen gebeurde de schenking voor een Nederlandse notaris met voorbehoud voor de vruchtgebruik. Deze techniek is nog steeds geen probleem als de schenker in Wallonië of Brussel woont. Voor Vlamingen echter wel, omdat Vlabel het dan toch nog belast in de erfbelasting (standpunt 15004 dd. 21.03.2016). Vandaar dat het nieuwe alternatief bestaat uit een schenking voor de Nederlandse notaris met een rentelast.

