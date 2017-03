'In België gaat de belastingdruk voorbij de grenzen van de beschaving'

De bankencrisis heeft ervoor gezorgd dat België met frisse tegenzin bankaandelen in zijn bezit kreeg. Er is niet alleen de staatsbank Belfius, de Belgische staat heeft ook een belang van 10,3 procent in de Franse bank BNP Paribas. Daarmee is ons land de grootste individuele aandeelhouder van BNP Paribas. Die deelnemingen leveren voor de begroting een meevaller van formaat op. Zo keert de Franse bank een dividend van 346 miljoen uit, en Belfius een van 200 miljoen euro. Dat is aardig meegenomen in deze barre budgettaire tijden.

