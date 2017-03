'Huisdieren of gevulde kleerkast helpen fiscus achterhalen waar je hoofdverblijfplaats is'

In het belastinggebouw aan de Zuiderpoort in Gent is er voor de bezoekers een koffiehoekje met een automaat. Wie er met een bankkaart een koffie betaalt, krijgt een aanrekening uit Nederland. Ik heb het niet nagekeken, maar ik neem aan dat er in België btw wordt afgedragen op mijn cappuccino. Het gaat om 'leveringen in België' en dat zou duidelijk moeten zijn. Ook onze parkeergarage wordt beheerd vanuit het buitenland, vermoed ik. Als je op de helpknop drukt, krijg je een Hollands klinkende stem aan het apparaat. Die opent de slagboom, misschien vanuit Boulogne-Billancourt, of vanuit Bombay. De kans is groot dat onze koffiedame en onze parkeerwachter niet meer in België werken en dus hier geen sociale bijdragen of loonbelasting betalen.

