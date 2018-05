Hoe alimentatie invullen in uw belastingaangifte?

In België leiden 426 op de duizend huwelijken tot een echtscheiding. Vaak zijn er kinderen bij betrokken, en voor hen moet mogelijk alimentatie worden betaald. "Ouders die voor hun zoon of dochter onderhoudsuitkeringen ontvangen van hun ex-partner, moeten die niet op hun eigen belastingbrief vermelden", waarschuwt Lieven Van Belleghem, fiscaal docent en auteur bij Van Belleghem-Kluwer Opleidingen. "Alimentatie is een inkomen voor het kind, niet voor de ouder."

