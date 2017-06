'Het blijft nog altijd heel makkelijk om te frauderen in de horeca'

"Aan de ene kant zien we het ambachtelijke soort fraude ontstaan, ruilhandel bijvoorbeeld, " zegt Maus.

"Een kinesist die zijn woonkamer laat herschilderen in ruil voor 20 beurten behandeling, dat soort dingen zien we steeds vaker. Aan de andere kant zien we de kloekere fraude in het kader van vennootschapsstructuren. Daar gaat men de internationale toer op en is het moeilijker voor de fiscale administratie om daar toegang toe te krijgen. En dan heb je natuurlijk ook het middensegment, waar we puur over cash-operaties spreken. Daar zijn de horeca en de bouw nog altijd de klassieke sectoren, ondanks alle maatregelen die reeds werden genomen."

Michel Maus heeft geen hoge pet op van de zogenaamde fraudebestendige kassa. "De witte kassa is pure window dressing. Die kassa werkt wel een beetje, maar zo'n kassa functioneert alleen maar, als je ze gebruikt. Als je niets intikt, dan wordt dat ook niet gedetecteerd. Het blijft altijd mogelijk en zeer makkelijk om te frauderen."