Hervorming erfbelasting definitief goedgekeurd

In de hervorming wordt de hoogste schijf van 65 procent, voor wie erft in de zijlijn, afgeschaft. Het hoogste tarief wordt 55 procent. Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

De langstlevende partner heeft vandaag enkel een vrijstelling van belasting voor de woonst. Dat wordt uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro roerende goederen. Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Wie een erfenis krijgt van partner, ouder of grootouder kan die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen. De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet vrijdag na een positief advies van de Raad van State definitief goedgekeurd. Het kan nu naar het parlement.