Grondwettelijk Hof vernietigt fairness tax

De fairnesstaks was een belasting van 5,15 procent op dividenden van bedrijven die weinig vennootschapsbelasting betalen. De belasting werd in het leven geroepen om vennootschappen te belasten die dividenden uitkeren, maar niet of nauwelijks belastingen betalen als gevolg van de notionele intrestaftrek en overgedragen verliezen. Het zijn hoofdzakelijk grote Belgische bedrijven en multinationals die onder het toepassingsgebied vallen.

Op vraag van het Grondwettelijk Hof had het Europees Hof al geoordeeld dat het om een gedeeltelijk verboden dubbele belasting gaat. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de taks nu helemaal. De staat moet echter niet al te veel vragen tot teruggaven verwachten, want het Hof handhaaft de bepalingen voor de taks die de voorbije jaren werd geheven. Enkel voor een aantal specifieke gevallen is dat niet zo, maar de budgettaire impact hiervan zou zeer beperkt zijn.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwde eerder al 'dat dit lijk uit de kast zou vallen' en heeft niet gewacht op het arrest van het Grondwettelijk Hof om de fairness tax af te schaffen. 'In de hervorming van de vennootschapsbelasting zitten maatregelen die wel zorgen voor een rechtvaardigere fiscaliteit, zonder meer complexiteit en met meer rechtszekerheid', klinkt het op zijn kabinet.