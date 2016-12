Groen: Turteltaks kost Vlamingen 800 miljoen euro in 2016 en 2017

Het is al een tijdje stiller rond de eind 2015 ingevoerde Vlaamse energieheffing, door tegenstanders bestempeld als de Turteltaks. Met die heffing van gemiddeld 100 euro per gezin wil de Vlaamse regering onder meer de historische schuldenberg van de groenestroomcertificaten wegwerken. Oppositiepartij Groen becijferde hoeveel de heffing intussen aan de Vlaming heeft gekost.

'Tot op vandaag heeft de Turteltaks 310 miljoen euro gekost aan kmo's en gezinnen', zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. Op kruissnelheid, vanaf 2017, zal de taks jaarlijks 480 miljoen euro opleveren. Voor dit en volgend jaar samen gaat het dus om bijna 800 miljoen euro en tegen het einde van de legislatuur (2019) staat de teller volgens Groen op 1,75 miljard euro.

'Hakt in op gezinsbudget'

Rzoska: 'De factuur van de regering van N-VA, CD&V en Open VLD is onrechtvaardig en hakt zwaar in het gezinsbudget van de Vlamingen. Met de Turteltaks en andere heffingen worden de energie- en waterfacturen bijna een tweede belastingbrief. De Turteltaks moet weg, want hij beloont spaarzaamheid niet. Dat moet anders, eerlijker en duurzamer'.

Tommelein: 'Gevolg van schuldenberg uit het verleden'

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) reageerde woensdag in het Vlaams Parlement op de cijfers. Hij begon met Rzoska te danken: 'Ik moet u bedanken. U bewijst opnieuw welke immense bedragen moeten goedgemaakt worden. Maar het gaat hier om de schulden uit het verleden van de groenestroomcertificaten'.

De Open Vld-minister reageerde ook geprikkeld op de kritiek van met name sp.a op de verwachte verhoging van de stroomfactuur. Gisteren maakte de Vlaamse energieregulator (VREG) bekend dat die tarieven voor een gemiddeld gezin in 2017 met 50 euro zullen stijgen. Dat sp.a de verantwoordelijkheid voor die verhoging in zijn schoenen en in die van de huidige regering legt, kan voor Tommelein niet door de beugel. Hij spreekt van 'demagogische' en 'oneerlijke' communicatie uit sp.a-hoek. Volgens hem is de verhoging van de tarieven 'vooral opnieuw een gevolg van schuldenberg uit het verleden'.