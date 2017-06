Geen lager btw-tarief voor elektronische boeken, kranten en tijdschriften

Aangezien de Europese btw-regeling voor elektronische handel verlaagde tarieven uitsluit, geldt voor digitale publicaties zoals e-boeken en online kranten en tijdschriften in België een btw-tarief van 21 procent.

De btw op dag- en weekbladen die minstens 48 maal per jaar verschijnen bedraagt 0 procent, op andere tijdschriften en op boeken moet 6 procent btw worden betaald.

Om een einde te maken aan die dubbele standaard en om digitale publicaties goedkoper te maken, bogen de Europese ministers van Financiën zich vrijdag over een nieuwe richtlijn die hen de mogelijkheid geeft het verlaagde, superverlaagde of nultarief dat nu enkel voor papieren publicaties geldt ook op e-publicaties toe te passen.

Volgens het Europese voorstel belet de huidige btw-richtlijn de lidstaten om dezelfde btw-tarieven die momenteel gelden voor fysieke publicaties toe te passen op e-publicaties, waardoor e-publicaties in de meeste lidstaten een 'beduidend minder gunstige btw-behandeling krijgen'. Hoewel gedrukte publicaties en e-publicaties verschillen qua formaat, bieden deze de lezer dezelfde inhoud, luidt het argument.

De animo voor het voorstel was groot, maar toch geraakte het vrijdag niet goedgekeurd. Tsjechië blokkeerde in zijn eentje een akkoord, omdat het naar eigen zeggen vreest dat het zijn btw-tarieven niet meer zal kunnen differentiëren en onder grote druk zal staan de verlaagde tarieven toe te passen.

Andere lidstaten reageerden ontstemd op het Tsjechische verzet. Ook Europees commissaris voor Belastingen Pierre Moscovici zei van de Tsjechen geen enkel argument te hebben gehoord dat hun verzet rechtvaardigt. "Maar misschien zit hier iets anders achter", zei hij. Omdat de btw-verlaging voor e-publicaties niet werd goedgekeurd, werd ook een ander btw-dossier - waar de Tsjechen veel belang aan hechten - tegengehouden.

Een 'geërgerde' Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem riep zijn collega's op tot redelijkheid, maar beide dossiers worden doorgeschoven naar de volgende vergadering in juli. "Dit creëert weer het beeld dat Europa veel praat, maar niets doet", protesteerde de Luxemburgse minister Pierre Gramegna nog.

CD&V-Europarlementslid Tom Vandenkendelaere, die rapporteur was voor het dossier in het Europees Parlement, reageert ontgoocheld. "Naar wat ik heb vernomen zou het veto er gekomen zijn in de nasleep van een discussie over een ander dossier, over btw-fraude, waar Tsjechië bakzeil haalde", schetst hij.

"Mocht dat kloppen, dan vind ik het niet minder dan schandalig." Vandenkendelaere hoopt dat de Tsjechn snel van gedachten veranderen. "Dit voorstel is broodnodig en wordt gesteund door zowel de uitgevers, de boekhandelaars als de schrijvers én is goed voor de consument", besluit de CD&V'er. "Europa op dergelijke manier met de billen bloot zetten, vind ik echt onaanvaardbaar."