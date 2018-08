Fiscus stuurt eerste aanslagbiljetten de deur uit

In totaal zullen deze maand 246.383 mensen het nieuws krijgen dat ze geld terugtrekken van de belastingen. Het gaat om een bedrag van alles samen 119,9 miljoen euro. Maar daarnaast zullen in augustus nog 174.515 mensen te horen krijgen dat ze moeten bijbetalen: in totaal 84,7 miljoen euro. De overige 88.652 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan nul. De mensen die hun aanslagbiljet nu al ontvangen, zullen ten laatste in oktober moeten betalen. Wie geld terugkrijgt, zal eveneens twee maanden moeten wachten voordat hij het bedrag op zijn zichtrekening ziet verschijnen.

De voorbije twee jaar werden de eerste aanslagbiljetten ook in de maand augustus verstuurd. Toen ging het om 513.896 (in 2016) en 600.019 (2017) berekeningen. In totaal zullen 6,9 miljoen aanslagbiljetten verstuurd worden. Dat gebeurt ten laatste in juni 2019.