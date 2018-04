Fiscus gaat bedrijfsleiders dit jaar extra controleren

De fiscus kondigt jaarlijks op zijn website aan naar welke groepen extra aandacht gaat. 'De bedoeling is het gedrag van mensen en bedrijven aan te passen', legt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, uit. Op die manier hoopt de fiscus dat de geviseerde groepen hun belastingaangifte - die later dit jaar moet worden ingediend - correct zullen invullen.

Dit jaar richt de fiscus zijn vizier op bedrijfsleiders die hun werkelijke beroepskosten bewijzen, omdat de belastingdienst vastgesteld heeft dat daar vaak misbruiken zijn. Sommige bedrijfsleiders jagen hun beroepskosten artificieel de hoogte in om hun belastingfactuur te drukken. Net als loontrekkenden kunnen ze kiezen tussen het bewijzen van hun werkelijke beroepskosten of een forfaitaire kostenaftrek. Alleen wie zijn werkelijke beroepskosten inbrengt, loopt extra in de kijker.

Andere groepen waar de fiscus zich dit jaar extra op focust zijn belastingplichtigen die onderhoudsgeld naar het buitenland overschrijven en daarvoor een fiscale aftrek vragen, verhuurders van een woning die door de huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt en mensen en bedrijven die hun belastingaangifte niet indienen.