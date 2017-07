Fiscaal voordeeltarief geldt niet voor inkomsten uit Airbnb

De deeleconomie - waarbij particulieren diensten aanbieden via een onlineplatform - is al enkele jaren aan een forse opgang bezig. Mensen vervoeren via Uber, op kinderen passen via Bsit, eten aanbieden via FLAVR of klusjes uitvoeren via ListMinut zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Maar ook een kamer of zelfs je hele woning verhuren is in principe een vorm van deeleconomie. Toch worden de inkomsten uit Airbnb niet belast tegen het speciale gunsttarief dat de fiscus voor die sector heeft uitgewerkt.

...