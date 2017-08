'Fake' hybrides verliezen fiscaal gunsttarief: Febiac reageert misnoegd

De verkoop van zogenaamde plug-inhybrides zit al een paar jaar in de lift. Plug-inhybrides hebben behalfe een verbrandingsmotor op diesel of benzine ook een oplaadbare elektrische batterij. Volgens De Tijd gaat het in sommige gevallen evenwel om 'fake' hybrides. Die wagens hebben een kleine batterij, die nauwelijks gebruikt wordt, omdat ze licht is en gebruikers ze zelden of nooit opladen met een stekker. Onder meer de Porsche Cayenne, de BMW X5 of de Volvo XC90 vallen onder die categorie.

Plug-inhybrides zijn duurder dan gewone wagens, maar fiscaal interessanter. Ondernemingen kunnen ze doorgaans voor 90 à 100 procent aftrekken van hun belastingen. Wie een grote wagen én een belastingvoordeel wil, is dus gebaat bij zo'n 'fake' hybride, aldus De Tijd.

Ondanks hun groene imago, hebben zulke auto's evenwel een relatief hoge uitstoot. En daar besliste de federale regering dus iets aan te doen. Automobielfederatie Febiac betreurt de maatregel. Volgens Febiac slagen dergelijke wagens, ook al hebben ze slechts een autonomie in elektrische modus van enkele tientallen kilometers, erin volledig elektrisch gestuurde korte afstanden te overbruggen voor woon-werkverkeer. En dat ze bij 'consciëntieus' gebruik bijgevolg zuinig rijden. Om die redenen verzet Febiac zich ook tegen de omschrijving van 'fake' hybrides.

"Wat wel fake is, is de motivatie van de klant, als die die koopt omwille van het fiscale gunsttarief", zegt woordvoerder Joost Kaesemans. "Maar moet dat daarom afgeschaft worden? Dat vind ik toch verregaand, en moeilijk te vatten. Willen ze de technologie misschien nu al in de kiem smoren? Er zijn andere manieren om het oneigenlijke gebruik van de hybrides aan te pakken. Zo kun je bij het onderhoud perfect uitlezen hoeveel de wagens elektrisch gereden hebben."

Kaesemans benadrukt het nut van hybride wagens in de verduurzaming van het wagenpark, in afwachting van andere oplossingen als bijvoorbeeld waterstofauto's. Hij betwijfelt bovendien dat autobouwers hun hybride modellen zullen aanpassen, zoals de regering zou willen. "BMW gaat toch geen zwaardere batterij installeren omdat België zijn gunstregime wijzigt? Daar moet je op Europees niveau voor ijveren."