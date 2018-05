Experts over de personenbelasting: 'We moeten terug naar het begin. Het huis helemaal strippen'

We brachten drie fiscaal experts om de tafel, met samen negentig jaar relevante ervaring op de teller. We zochten een antwoord op de vraag wat er fout is aan de personenbelasting en hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die willen betalen. "Er zit een groot deel afgeleide personenbelasting in de vennootschapsbelasting."