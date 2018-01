EU wil acht landen van zwarte lijst belastingparadijzen halen

De ministers van Financiën publiceerden eind vorig jaar voor het eerst een Europese lijst van belastingparadijzen. Die omvatte 17 jurisdicties buiten de Europese Unie die volgens de ministers onvoldoende meewerken om belastingontwijking te verhinderen.

Op 23 januari komen de ministers opnieuw bijeen en ze zouden meteen acht jurisdicties van de lijst halen. Naast Panama gaat het om Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten, Tunesië, Mongolië, Macao, Granada en Barbados. Dan zouden enkel Bahrein, Guam, de Marshalleilanden, Namibië, Palau, Samoa, Amerikaans-Samoa, Saint Lucia en Trinidad en Tobago op de lijst blijven staan.

De acht landen zijn naar verluidt engagementen aangegaan. 'Experts hebben die engagementen geëvalueerd en iedereen is akkoord om deze landen van de lijst te halen', meldde een Europese bron. Volgens de bron worden deze landen overgeheveld naar de zogenaamde grijze lijst. Daarop staan momenteel 47 jurisdicties die beloftes hebben gemaakt om hun fiscale beleid aan te passen. De Europese Unie screent de realisatie van die engagementen.

Eurocommissaris Pierre Moscovici reageert alvast positief op de verwachte inkrimping van de zwarte lijst, die er kwam in de nasleep van fiscale schandalen als LuxLeaks en Panama Papers. 'Dit is een goed signaal, want het moet de bedoeling van de betrokken landen zijn om van de lijst gehaald te worden, en dat kan enkel door de geïdentificeerde problemen op te lossen.'