EU schrapt acht landen van nieuwe zwarte lijst belastingparadijzen

Met de zwarte lijst wil de EU in de nasleep van schandalen als de Panama Papers en de Paradise Papers aantonen dat het haar menens is met de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking. De publicatie van de lijst moet de druk op de betrokken jurisdicties zetten om in de toekomst meer medewerking te verlenen.

Na anderhalve maand hebben de Europese ministers van Financiën dinsdag beslist om acht van de zeventien landen weer van de lijst te schrappen. Concreet gaat het om Barbados, Grenada, Macau, Mongolië, Panama, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea.

De landen in kwestie verhuizen van de zwarte lijst naar de Europese 'grijze lijst', omdat ze zich voldoende bereid hebben getoond meer inspanningen te doen om belastingontwijking te verhinderen. Hun engagementen zijn door Europese experten tegen het licht gehouden en kregen in de betrokken landen politieke rugdekking.

'Jurisdicties van over de hele wereld hebben hard gewerkt om zich ertoe te kunnen engageren hun fiscaal beleid te hervormen', zegt een tevreden Vladislav Goranov, de Bulgaarse minister van Financieën die dinsdag de vergadering met zijn Europese collega's heeft voorgezeten. 'Het is onze doelstelling om overal ter wereld goed bestuur op het vlak van belastingen te promoten.'

Transparantie

Het is echter niet duidelijk wat de aangegane engagementen precies zijn. Vooral de linkse politieke partijen vragen meer transparantie, terwijl ook de Europese Commissie wil dat de lidstaten de beloftes publiceren die belastingparadijzen hebben gedaan om van de zwarte lijst af te raken.

Een betrokken diplomaat wierp daar maandag tegen op dat te veel openheid het vertrouwen kan schaden tussen de EU en de landen die het als belastingparadijzen beschouwt maar tot hervormingen wil aansporen.

De landen en jurisdicties die na dinsdag nog steeds op de Europese zwarte lijst staan, zijn Amerikaans-Samoa, Bahrein, Guam, de Marshalleilanden, Namibië, Palau, Saint Lucia, Samoa en Trinidad en Tobago.

De EU blijft de druk hoog houden om hen tot een meer verantwoord fiscaal beleid aan te zetten. Als ze weigeren het geweer van schouder te veranderen, houdt de EU zich het recht voor 'defensieve maatregelen' tegen die landen uit te werken. Het in de hand werken van belastingontduiking en -ontwijking, zadelt de lidstaten namelijk met minder inkomsten op.