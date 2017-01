Erfgenamen moeten pas erfbelasting betalen zodra levensverzekering wordt uitgekeerd

Kinderen die van hun ouders een levensverzekering, spaarverzekering of beleggingsverzekering erven, moeten sinds 1 januari geen erfbelastingen betalen zolang het kapitaal niet wordt uitgekeerd. Dat schrijft Fiscoloog, een wekelijkse nieuwsbrief over Fiscaliteit en wordt in De Tijd bevestigd door de woordvoerster van Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein.

Een aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit maakt een andere interpretatie niet langer mogelijk. Daarmee komt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) tegemoet aan de kritiek van fiscalisten en Assuralia, de vereniging van verzekeringsondernemingen.

Aanpassing standpunt

Volgens het oorspronkelijke standpunt van Vlabel (van 21 maart 2016) moesten de erfgenamen erfbelasting betalen op een levensverzekering zodra ze die in handen kregen. "Die formulering kon verstrekkende gevolgen hebben voor de erfgenamen", oordeelden de fiscalisten. Want zo lang een van de ouders leeft, is hij of zij vrij om te bepalen wat er met de levensverzekering gebeurt.

Zo is de ouder vrij om de verzekering af te kopen, of de stortingen stop te zetten. De langstlevende kan bovendien andere begunstigden aanwijzen. Dat terwijl de kinderen op de helft van de afkoopwaarde al erfbelastingen hebben betaald. De aanpassing van de codex sluit dat nu uit.

"Vlaanderen zal pas erfbelastingen heffen zodra het kapitaal werkelijk wordt uitgekeerd. Als het contract wordt afgekocht, gebeurt de belasting op dat moment in hoofde van degene die het contract afkoopt", bevestigt de woordvoerster van Tommelein.