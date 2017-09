Energieheffing wordt beperkt tot 9 euro per gezin

De Vlaamse regering heeft bij de opmaak van de begroting voor 2018 werk gemaakt van een nieuwe energieheffing. De zogenaamde Turteltaks, die komaf moest maken met de historische schuld van de groenestroomcertificaten en nieuwe groene energie moest financieren, werd immers vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

De heffing wordt zoals voorspeld vervangen door een hoger quotum voor hernieuwbare energie. Die moet voortaan 21,5 procent bedragen, één procentpunt hoger. Een gezin met een gemiddeld verbruik moet daarvoor per jaar 4 euro extra bijdragen. Daarnaast blijft er een heffing bestaan van 5 euro per jaar. De 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten niet meebetalen. Omgerekend betaalt een gemiddeld gezin per jaar dus 9 euro. Dat is 1 euro minder dan de 10 euro die Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) eind juni had voorgesteld.

Zelfstandigen en kleine kmo's betalen vanaf 2018 een heffing van 94,50 euro in plaats van 290 tot 2.600 euro. Voor bedrijven op middenspanning gaat het nog om 1.800 euro en voor bedrijven op hoogspanning om 10.500 euro.

"Wij zijn en blijven vastbesloten er alles aan te doen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen", verzekerde Bourgeois maandag.