De belasting op effectenrekeningen is een voorstel van premier Michel om tegemoet te komen aan de meerwaardebelasting die de CD&V wil in het kader van de zogenaamde fiscale rechtvaardigheid.

Binnen de regering bleef er gisteravond - na opnieuw een poging om een zomerakkoord te sluiten - onenigheid over hoe een dergelijke taks moet worden doorgevoerd. De Vlaamse liberalen verzetten zich er al langer principieel tegen, omdat een heffing op de effectenrekening volgens hen eenvoudigweg neerkomt op een vermogensbelasting.

Concreet ligt er een voorstel van premier-Michel op tafel om een taks op effectenrekeningen vanaf 200.000 euro door te voeren. Open VLD steigert en wil geen taks op effectenrekeningen van minder dan 1 miljoen euro.

Niet alleen de Vlaamse liberalen stribbelen tegen, ook de banken doen dat. "Ik krijg veel reacties van mensen die dit absoluut niet begrijpen, zegt Michel Vermaerke, de topman van de koepel van de banken Febelfin, in een reactie aan De Tijd. "De regering wil dat de mensen meer investeren in aandelen en nu wil ze met een vermogenstaks een graantje meepikken." Volgens Vermaerke wordt een dergelijke taks in ieder geval erg complex.

"De regering wil een heffing aan de bron invoeren en de mogelijkheid voorzien om de taks terug te vorderen als het bedrag op de effectenrekening lager is dan de belastingvrije som. Wat met samenwonenden? Hoe zal men de waarde van niet-genoteerde effecten bepalen? Hoe moeten wij de taks innen als op de effectenrekening geen cash staat? Moeten wij dan aandelen of obligaties verkopen? Wat met derivaten en pensioenspaarverzekeringen?", vraagt hij zich af.

Febelfin gelooft bovendien niet in de opbrengst van de taks. " Beleggers zullen effectenrekeningen in het buitenland openen. Ook fiscale structuren ontsnappen aan de taks", aldus Vermaerke in De Tijd. "Effectentaks leidt wellicht tot kapitaalvlucht", luidt zijn waarschuwing.

De Febelfin-topman verwijst nog naar de slechte ervaringen met de rijkentaks en de speculatietaks die intussen in de prullenmand zijn beland.