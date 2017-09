Een woning uitbreiden kan ook tegen 6 procent btw

Wie zijn woning wil verbouwen of renoveren, kan dat tegen 6 procent in plaats van 21 procent btw. De voorwaarde is dat de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Bovendien moet de woning minstens tien jaar oud zijn.

Wie zijn woning verbouwt en een stuk bijbouwt, mag op de hele verbouwing toch 6 procent btw betalen. Belangrijk is wel dat het oude deel minstens de helft moet uitmaken van de totale oppervlakte van de woning na de verbouwingswerken. Bovendien moeten het oude en het nieuwe deel één geheel vormen. Het aangebouwde deel mag dus geen apart gebouw zijn.