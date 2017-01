'Een belastingverschuiving van arbeid naar natuurlijke grondstoffen dringt zich op'

Gebukt onder een lage economische groei, een hoge werkloosheidsgraad, het veranderende klimaat en een dreigend voorraadtekort, gaat de Europese Unie door de poort van een nieuw tijdperk vol wereldwijde en lokale onrust. Een eerste oplossing om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te kunnen bieden, ligt in een grondige correctie van onze fiscale ruggengraat.

Het huidige Europese belastingssysteem stamt nog uit een tijd wanneer er van globalisering geen sprake was. Ook computers en robots in staat om werknemers te vervangen, waren uit den boze. Natuurlijke grondstoffen leken onuitputbaar en de schadelijke effecten van lineaire take-make-waste consumptie onduidelijk. Arbeid was voor overheden een betrouwbare en lucratieve cashcow.

Historisch gezien hebben Westerse overheden dan ook steeds lustig belastingen geïnd op arbeid. Zelfs in 2012 leverde arbeid nog maar liefst 51% van de totale belastinginkomsten. Belastingen op natuurlijke grondstoffen en consumptie zorgden amper voor 6% van de totale belastingsopbrengst. Een zonde, aangezien hoge arbeidstaksen ondernemingen aanzetten om personeel overbodig te maken, terwijl lage belastingen op grondstoffen overconsumptie in de hand werken.

Een tax shift van arbeid naar consumptie en verbruik van natuurlijke grondstoffen dringt zich op, nu meer dan ooit. Een nieuw plan. Voor een nieuw tijdperk. Voor Europa.

Daarom kijkt het Ex'tax Project in een nieuwe studie 'New Era. New Plan. Europe', in samenwerking met verschillende vooraanstaande consultancy firma's naar de impact van een dergelijke taxshift over de periode van 2016 tot 2020 in 27 lidstaten van de Europese Unie.

De resultaten zijn op z'n zachtst uitgedrukt positief. Er wordt namelijk voorspeld dat de BBP's (bruto binnenlands product) van alle lidstaten gemiddeld met 2,0% zouden stijgen tegen 2020 en de werkgelegenheid met gemiddeld 2,9%. Dit betekent dat maar liefst 6,6 miljoen extra mensen aan het werk gezet kunnen worden.

Bovendien berekende het consultancybureau Trucost (partner van Naturalogic) naast de geïntegreerde impact van het scenario op het financieel kapitaal, ook de externe voordelen voor de maatschappij op vlak van het sociaal kapitaal (gevolgen voor de gezondheid van werkgelegenheid versus werkloosheid) en het natuurlijk kapitaal (gevolgen voor de gezondheid door lagere CO2-uitstoot en minder vervuiling door een lager energie- en waterverbruik).

Zo zou deze taxshift betekenen dat er tegen 2020 in de 27 lidstaten voor in totaal meer dan 260 miljard euro aan kosten zouden vermeden worden op vlak van waterverbruik, lucht-, water- en landvervuiling en maatregelen in het kader van de klimaatveranderingen.

Het rapport is het bewijs dat een taxshift van arbeid naar het verbruik van natuurlijke grondstoffen en consumptie wel degelijk een strategie biedt om de belastingsystemen in lijn te brengen met het oog op de Europa 2020 doelstellingen, de Sustainable Development Goals en Europa's Actieplan voor een circulaire economie.

Daarnaast toont de studie hoe een gelijkaardige taxshift de economische groei kan bevorderen, nieuwe jobs kan creëren en doelstellingen helpen kan bereiken om de klimaatverandering te beperken onder het Akkoord van Parijs.

Maar in de eerste plaats moet het 'New Era. New Plan Europe'-rapport een stimulans zijn. Een echte eye opener voor beleidsmakers in ondernemingen en overheden en een middel om het momentum aan te zwengelen in de Europese zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.