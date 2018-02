Drie miljoen mensen krijgen voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

De fiscus stuurt nu al naar zo'n voorstel van vereenvoudigde aangifte naar 2,2 miljoen mensen. Het gaat om mensen van wie de fiscale situatie eenvoudig is en niet veel wijzigt, zoals gepensioneerden of mensen met een uitkering. Als ze akkoord zijn met het voorstel, moeten ze niets doen en krijgen ze wat later de belastingafrekening. Zijn ze niet akkoord, kunnen ze hun aangifte wijzigen 'De ervaring leert dat er weinig opmerkingen komen en dat de meeste mensen het voorstel aanvaarden', zegt minister Van Overtveldt.

De groep mensen die zo'n voorstel krijgt, wordt nu uitgebreid. Tot nu toe kwamen enkel mensen van wie de inkomens, na aftrek van de forfaitaire beroepskosten, niet hoger zijn dan de belastingvrije som in aanmerking. Die grens wordt nu opgeheven, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor de vereenvoudigde aangifte.