Deadline belastingaangifte via Tax-on-web uitgesteld na technisch defect

Door een kabelbreuk binnen de gebouwen van de FOD Financiën was Tax-on-web, net als andere onlinediensten van de federale overheid, donderdagnamiddag niet beschikbaar.

In de vooravond werd het probleem uiteindelijk opgelost, waardoor de tool opnieuw beschikbaar is voor wie zijn belastingaangifte via de digitale weg wil indienen.

Normaal was vandaag - donderdag 12 juli - de laatste dag waarop u de belasingaangifte via Tax-on-web kon indienen. Maar na het defect werd door mnister van Financiën Van Overtveldt in overleg met Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, beslist om de deadline uit te stellen tot zondag 15 juli.

Die uitgestelde deadline blijft ook na het herstel van de onlinediensten van de federale overheid gelden.