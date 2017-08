'De regering zou beter een betonstop voor fiscale koterijen invoeren'

De rijken moeten meer belastingen betalen. Dat riedeltje weerklinkt al jaar en dag. De belastingplichtigen scharen zich achter dat principe, tot blijkt dat ze zelf tot 'de rijken' worden gerekend of tot ze beseffen dat de buurman met tien oldtimers in de garage, een kelder vol dure wijn en twintig appartementen aan de kust de nieuwe belastingen of geplande verh...