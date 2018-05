Alleenstaande ouders

In vak II van de belastingaangifte vraagt de overheid naar persoonlijke gegevens en gezinslasten. De code 1101-63 is nieuw. Een werkelijk alleenstaande ouder moet daar 'neen' aanvinken. Hij ontkent daarmee dat hij feitelijk samenwoont met andere personen dan zijn kinderen, ouders, pleegouders, grootouders, broers of zussen.

...