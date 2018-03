Ilse De Witte Redacteur bij Trends Opinie

'De erfbelasting: we hebben minder gezwets en meer visie nodig'

'Willen we een herverdeling van de rijkdom of willen we dat families iets kunnen opbouwen over de generaties heen? Het debat moet dringend ten gronde worden gevoerd.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.