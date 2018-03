'De erfbelasting is niet meer van deze tijd'

De Vlaamse regering wil naar eigen zeggen de erf- en schenkbelasting aanpassen aan de nieuwe samenlevingsvormen. Voor Gerd D Goyvaerts gaan de aangekondigde ingrepen lang niet ver genoeg. "Een erfbelasting is niet meer van deze tijd", vindt hij. "Het is een belasting die nog stamt uit het feodale tijdperk en die in haar huidige versie een reactie was op een onrechtvaardig maatschappelijk systeem. We spreken over een overblijfsel van de Frimaire wet, die dateert van 1799. De wereld zit nu fundamenteel anders in elkaar. We leven in een democratische maatschappij."

...