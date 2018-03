'De erf- en schenkbelasting is nodeloos complex'

Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld) vindt dat de fiscus nooit meer dan de helft van een nagelaten vermogen mag opeisen. Open Vld moest - net zoals de andere regeringspartijen - tijdens de onderhandelingen over de hervorming van de erf- en schenkbelasting wat water bij de wijn doen. Het hoogste tarief voor alle andere erfgenamen dan die in rechte lijn zakt van 65 naar 55 procent. Er blijft dus ook na de verlaging van het tarief nog altijd iets minder dan de helft van een nalatenschap over voor broers, zussen, verdere familie of vriende...