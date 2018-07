Binnenkort kunt u tot 6000 euro onbelast bijverdienen

De sportkantine openhouden, het gras van de buren afrijden, bijles geven of de kinderen van vrienden na school opvangen. Het zijn klusjes waarmee u binnenkort tot 6000 euro per jaar onbelast kunt bijverdienen. Die maatregel is een voorstel van Open Vld en maakt deel uit van het zomerakkoord van 2017. Maar het duurde een jaar voordat het voorstel door het federale parlement werd aangenomen. Dat gebeurde eindelijk op 5 juli.

