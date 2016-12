Betaling voor mantelzorger is niet altijd belastbaar

Een recent arrest van het hof van beroep in Brussel stelt dat het bedrag dat mantelzorgers geen belasting hoeven te betalen op het bedrag dat ze krijgen om voor een ziek familielid te zorgen. De voorwaarde is wel dat de mantelzorger daar vrijwillig tijdelijk of permanent voor thuis blijft. Het bedrag mag dan niet worden beschouwd als een onderhoudsuitkering.

