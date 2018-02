Betaaloperatoren moeten betaalgegevens niet overmaken aan BBI

De BBI wilde via de betaalgegevens van betaaloperatoren Worldline, Alpha Card Merchant Services en Ingenico Financial Solutions achterhalen welke Belgen hun zwart geld uit belastingparadijzen als Luxemburg, Zwitserland of Monaco aanspreken om hier hun aankopen mee te doen. De transactiegegevens zouden een belangrijk wapen kunnen zijn in de strijd tegen fiscale fraude.

De BBI had de betaaloperatoren op 19 januari 2017 in een vraag om inlichtingen verzocht om alle transactiegegevens te bezorgen van alle buitenlandse betaalkaarten die in België gebruikt waren in 2015 en 2016. De betaaloperatoren hadden daar geen gevolg aan gegeven, met een dagvaarding tot gevolg.

De rechtbank oordeelde dat een vraag om inlichtingen de BBI nog niet toelaat om quasi onbeperkt gegevens te verzamelen. Er moet een zekere fiscale relevantie zijn en daar wringt nu net het schoentje. Want van de miljoenen gegevens die de BBI hoopte te verkrijgen, zal slechts een zeer beperkt deel betrekking hebben op Belgische belastingplichtigen. Toeristen en diplomaten betalen hier immers ook met buitenlandse kaarten. De rechtbank was voorts ook van mening dat de privacywetgeving een onderzoek op zo'n grote schaal evenmin toelaat.

De eis van de BBI werd dan ook ongegrond verklaard. Er kan nog wel beroep worden aangetekend tegen het vonnis.