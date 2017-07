Eindelijk! De euforie bij heel wat ondernemers is groot, want een grondige fiscale hervorming was écht nodig. Dat verdienen ze. Maar ondanks die hervormingen blijven we kampioen in belasting betalen. Een titel die we liever kwijt dan rijk zijn.

En vandaag 27 juli is het Tax Liberation Day, of de dag vanaf wanneer we voor onszelf beginnen te werken. Een dag die we liever vroeger op het jaar zien. Op dat gebied moeten we nog ambitieuzer zijn.

We hebben er lang op moeten wachten, maar de hervorming van de vennootschapsbelasting is een feit. Ironisch genoeg vieren we één dag na het akkoord Tax Liberation Day. Vanaf vandaag werken we eindelijk voor onszelf. Een hoerakreet met een wrang gevoel.

We moeten er niet flauw over doen: de drastische tariefverlaging van de vennootschapsbelasting was noodzakelijk om investeringen te stimuleren. Het is een krachtig signaal voor de Belgische kmo's, die de motor zijn van onze Belgische economie. Het zijn die ondernemers die dagelijks risico's nemen, stress en bezorgdheden mee naar huis nemen en zorgen voor werkgelegenheid.

Nog geen sterkhouder binnen Europa

Een hervorming zet België opnieuw op de fiscale Europese kaart. Maar om die ambitie waar te maken, moet het nog iets meer zijn. Want zelfs met tarieven van 25 en 20 procent kunnen we nog niet op tegen andere Europese lidstaten. En als we de werkloosheid nog meer willen terugdringen en ervoor willen zorgen dat mensen meer geld uitgeven, is een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting een must. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk plannen een verlaging naar 15 en 25 procent. Ook Nederland heeft al jaar en dag tarieven van 20 en 25 procent. En dan zijn er nog een aantal Oost-Europese landen die nog een stuk lager gaan, net als de Amerikanen. Vanuit die optiek is er dus nog heel wat werk aan de winkel voor België.

Delen Belgen blijven kampioen in belasting betalen

Kampioen in belastingen betalen

Ondanks de hervormingen zullen wij Belgen nog lang kampioen blijven in belastingen betalen. Pas vandaag vieren we Tax Liberation Day, een dag die beter wat vroeger op het jaar valt. En met een verlaging van de vennootschapsbelasting alleen komen we er zeker niet. Daarom moeten we blijven inzetten op banen en besparingen bij de overheid. Alleen zo kunnen we nog vroeger voor onszelf beginnen werken.

De boodschap is: hoe meer werkgelegenheid, hoe meer welvaart, hoe meer inkomsten voor onze staat. En dat laatste is dan weer belangrijk om verdere stappen te zetten voor het terugbrengen van de vennootschaps- en personenbelasting en van de sociale lasten.

Bijkomende werkgelegenheid in combinatie met het terugbrengen van de kosten van ons overheidsapparaat is wat we moeten doen om onze Tax Liberation Day vroeger te kunnen vieren. We moeten dus nog heel wat hordes nemen om van België een economische eyecatcher te maken in Europa.