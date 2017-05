'Begrafenissen duurder door hogere belastingen'

"De begrafenisondernemers zelf zijn in ieder geval niet meer gaan verdienen", zegt Uitvaartunie Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging voor Vlaamse uitvaartondernemers. Ze benadrukt de inspanningen die de sector levert om nabestaanden de beste dienstverlening te garanderen.

Een controle van de Economische Inspectie toont aan dat de prijzen van begrafenisondernemers in tien jaar met 35 procent zijn gestegen. Bovendien zou twee derde van de ondernemingen niet in orde zijn met de regels. De meest vastgestelde inbreuken zijn onduidelijke prijzen of onvolledige bestelbons. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil van de bevoegde federatie meer tekst en uitleg.

Belastingverhogingen

"Indien de ondernemers hun echte aantal gepresteerde uren zouden aanrekenen, dan zou de prijs voor een uitvaart namelijk maal vier zijn"

Volgens Uitvaartunie Vlaanderen valt een groot deel van de prijsstijgingen te verklaren door de belastingverhogingen door de verschillende overheden. "Alleen al de verhoogde tarieven voor concessies, de inkomtaksen voor de gemeenten en de taksen voor energie en milieu zijn al ruim voldoende om de prijsstijgingen te verklaren", luidt het in een mededeling. De Unie merkt op dat de consument ook veeleisender is geworden. "En al die wensen op maat betekenen ook een extra kost".

Ze zegt ook zelf voorstander te zijn van transparantie in de kosten voor de dienstverlening. "De facturen van begrafenisondernemers worden namelijk in de praktijk niet betaald als de bestelbonnen niet correct zijn. Indien de ondernemers hun echte aantal gepresteerde uren zouden aanrekenen aan de nabestaanden, dan zou de prijs voor een uitvaart namelijk maal vier zijn", luidt het.

Uitvaartunie Vlaanderen heeft overigens zelf een overleg met minister Peeters gevraagd. "De Unie legt graag uit wat het beroep inhoudt en welke offers gebracht worden door ondernemers om de nabestaanden de beste dienstverlening te kunnen bieden, 24 uur per dag, zeven dagen per week".