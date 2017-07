'Airbnb vecht belasting Brussels Gewest aan'

Sinds januari dit jaar moet wie in Brussel een kamer huurt via Airbnb, een belasting van 3 euro per nacht betalen. Het gewest wil met die maatregel de concurrentie tussen Airbnb en de klassieke hotelsector verkleinen.

De Ierse afdeling van Airbnb, die naar de Raad van State trekt, gaat vooral de strijd aan tegen de informatieplicht die de Brusselse ordonnantie met zich meebrengt, melden L'Echo en De Tijd donderdag.

Zo moet Airbnb de gegevens doorgeven van elke verhuurder, de coördinaten van hun etablissement en het aantal nachten dat ze hun etablissement het afgelopen jaar hebben verhuurd.

Via die gegevens moet Brussel Fiscaliteit de informatie verkrijgen om de belasting te innen. Als Airbnb de informatieplicht niet naleeft, kan het platform een administratieve boete krijgen, aldus het gewest.