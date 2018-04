ACV noemt herstructurering bij fiscus 'een ramp'

Door de herstructurering nam één administratie alle activiteiten van de ontvangstkantoren Directe Belastingen, BTW en de diensten van Penale Boete over. 'Op papier een goede beslissing. De uitvoering laat serieus te wensen over', stelt ACV-secretaris Marc Nijs. 'Er was nauwelijks voorbereiding vooraf, de opgezette structuur is een kluwen en het infocentrum - slechts aanwezig in de provinciehoofdsteden - is voor het publiek telefonisch onbereikbaar. Wie bijvoorbeeld een betaalakkoord kan toestaan is erg onduidelijk.'

Vroeger was de ontvanger verantwoordelijk en stond met eigen geld borg. 'Die persoon had een heel grote verantwoordelijkheid, maar ook een grote bevoegdheid en autonomie. Mede omdat hij een vast benoemd ambtenaar was, kon hij het zich veroorloven om duidelijke beslissingen te nemen.'

'Nu wordt de positie van de ambtenaren compleet ondergraven. Ondertussen regeren de statistieken. Als de cijfertjes groen zijn, is er geen probleem. Maar opgelet bij rode cijfers. Op die manier worden ambtenaren gedwongen om de zaak vooral zo snel mogelijk van de baan te krijgen', klinkt het.

Het ACV waarschuwt: 'Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput wil zo veel mogelijk af van vaste benoemingen. En als in de toekomst meer contractuele ambtenaren de diensten gaan bevolken, gaan die nog minder beslissingen nemen en wordt de situatie steeds erger. Contractuelen kunnen immers meer onder druk gezet worden, en zullen dus vaker mensen doorsturen.' De christelijke vakbond vraagt zich af waar de minister van Financiën zit. 'Hij en niemand anders is immers politiek verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken', meent Nijs.