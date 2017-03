7 op 10 Europeanen steunen subsidies voor schone energie

De studie, onder leiding van de Universiteit van Cardiff, werd uitgevoerd bij vierduizend respondenten in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen. In elk van de landen is meer dan 80 procent van de respondenten overtuigd dat het klimaat verandert en dat de menselijke invloed daar een rol in speelt.

Zes op de tien bevraagden vindt dat we de gevolgen van die klimaatverandering nu al ondervinden, met name door toegenomen stormen en overstromingen, grillig weer en frequentere perioden van droogte of hittegolven.

Belastinggeld

In alle vier de landen is er een meerderheid voor het gebruik van overheidsmiddelen om nu al stappen te ondernemen tegen de impact van de klimaatverandering, en om ontwikkelingslanden te helpen met extreem weer om te gaan.

De steun voor hernieuwbare energiebronnen is nog groter: in alle landen vindt minstens 70 procent dat belastinggeld gebruikt mag worden voor subsidies voor hernieuwbare energie.

Migratie

Het onderzoek peilde ook naar de relatie tussen klimaatverandering en migratie. In alle vier de landen denkt de meerderheid niet dat de klimaatverandering nu al verantwoordelijk is voor de vluchtelingencrisis. Toch denken heel wat respondenten, in Noorwegen zelfs 57 procent, dat de klimaatverandering op termijn de migratiestromen zal doen toenemen.

"Het is bemoedigend dat de meeste respondenten in deze studie erkennen dat de klimaatverandering een feit is, en dat de steun voor klimaatactie hoog blijft", zegt Nick Pidgeon van de School of Psychology aan de Universiteit van Cardiff. "In alle vier de landen die we hebben onderzocht, is er relatief weinig klimaatscepticisme."

IPS