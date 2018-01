Bankshopper roept BNP Paribas Fortis uit tot 'Bank van het Jaar'

Op bankshopper.be kunnen bezoekers de voorwaarden en producten van financiële dienstverleners tegen elkaar afwegen. De vergelijkingssite organiseert ook al verschillende jaren de verkiezing 'Bank van het Jaar'. Die verkiezing gebeurt op basis van een enquête.

Dit jaar moesten deelnemers aan de rondvraag de banken die in aanmerking kwamen beoordelen binnen vijf verschillende categorieën: de hypotheek - en autolening, de spaar - en zichtrekening en de beschikbare applicaties. De bank die over die verschillende segmenten heen het beste scoorde, werd uitgeroepen tot de winnaar. Uiteindelijk brachten 103.000 mensen hun stem uit.

Woensdagavond maakte Bankshopper bekend dat BNP Paribas als winnaar uit de bus was gekomen. Die volgt daarmee AXA Bank op. BNP Paribas dankt zijn overwinning voornamelijk aan de tevredenheid van klanten over de hypotheek - en autolening van de bank. In beide categorieën behaalde BNP Paribas de eerste plaats. Ook de applicatie van de bank bleek in de smaak te zijn gevallen.

Verder werd woensdag ook de 'Broker van het Jaar' bekendgemaakt. Die verkiezing gebeurde eveneens op basis van een rondvraag bij klanten. De bekroning ging naar Bolero.