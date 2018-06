Bankensector vraagt maatregelen tegen aanhoudende golf plofkraken

Febelfin houdt vrijdagmorgen 15 juni intern overleg met de Belgische banken, meer bepaald met de mensen die instaan voor de beveiliging van de banken. Na de middag volgt dan een gesprek met minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA).

Aanleiding is de aanhoudende golf van plofkraken. "We willen zo snel mogelijk nagaan welke maatregelen zich op korte en op lange termijn opdringen", aldus Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin.

Enkele uren geleden, in de nacht van donderdag op vrijdag, werd in een ING-kantoor in Seneffe (Henegouwen) alweer een plofkraak gepleegd. Het is de vijfde plofkraak in enkele weken tijd.

Febelfin had vorige week, na een eerdere plofkraak, al opgeroepen tot overleg op korte termijn. Die oproep was gericht aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), zijn collega van Justitie Koen Geens (CD&V) en de politie- en veiligheidsdiensten.

"Er is overleg gepland op vrijdag 22 januari", had Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand eerder gemeld. "We zullen de problemen analyseren en eventuele maatregelen bespreken."

Een van de problemen is dat de verfcapsule in de automaten, om het geld bij een kraak onbruikbaar te maken, niet altijd blijkt te werken wanneer de daders de automaat met behulp van gas laten ontploffen. In Boechout zou de capsule wel geactiveerd zijn, waardoor minstens een deel van het geld onbruikbaar werd.