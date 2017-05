Banken en federale overheidsdiensten maken vrijdag de brug

De Vlaamse overheidsdiensten blijven vrijdag open. De sluitingsdagen bij de gemeenten en steden zijn niet centraal geregeld. Inwoners die op zoek zijn naar de openingsuren van de stadsdiensten checken best de website van hun stad of gemeente. Uit een aantal websites van steden valt maandag wel af te leiden dat veel stadsdiensten vrijdag gesloten zullen blijven.

Bpost open, banken gesloten

Bpost maakt de brug niet. De postkantoren zijn vrijdag geopend en de postbedeling verloopt normaal. Ook de klantendiensten zijn open, zo is vernomen bij de woordvoerder van bpost.

Bij de banken zullen de kantoren vrijdag wel gesloten zijn, maar de elektronische bankdiensten blijven wel ter beschikking. Zo is het steeds mogelijk om online en mobiel te bankieren, met de kaart te betalen en verrichtingen uit te voeren in de self banks. Febelfin raadt iedereen wel aan om tijdig zijn overschrijvingen in te plannen.

Voorts benadrukt de federatie om overschrijvingen tijd in te plannen. Zowel op donderdag 25 als op vrijdag 26 mei zullen er geen betalingen verwerkt worden. Ook maandag op 5 juni houden de banken de deuren gesloten.