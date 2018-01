Andrew Bosomworth (Pimco): 'Zonder Draghi hadden we waarschijnlijk geen euro meer gehad'

In de Europese beleggingswereld is Andrew Bosomworth een autoriteit die de markten in beweging kan zetten. Hij en zijn team bij Pimco Duitsland beheren circa 280 miljard euro. "De centrale banken hebben de waarderingen van vrijwel alle activa opgedreven."