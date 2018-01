Amazon, Berkshire en JPMorgan gaan zelf gezondheidszorg voor hun personeel organiseren

De drie bedrijven zijn van plan om een nieuw, onafhankelijk bedrijf op te richten dat op een meer transparante en goedkopere manier gezondheidszorg moet aanbieden aan hun personeel. 'Dat bedrijf zal niet gebonden zijn door winstmaximalisatie', luidde het dinsdag.

In eerste instantie zouden enkel de ongeveer één miljoen werknemers van de drie erg kapitaalkrachtige bedrijven hiervan kunnen profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om goedkopere doktersbezoeken en labotesten, maar ook om de aankoop van medisch materieel. Op termijn is het de ambitie van dit nieuwe bedrijf om alle Amerikanen te bedienen, wat volgen analisten druk zou kunnen zetten op de traditionele spelers in de gezondheidszorg.

De Amerikaanse gezondheidsindustrie geldt als een van de duurste en minst efficiënte ter wereld. Naar schatting 18 procent van het bruto binnenlands product gaat naar gezondheidszorg. In het verleden groepeerden ook andere grote Amerikaanse firma's, zoals American Express en BNSF Railway, zich al om aan hun personeel zelf gezondheidszorg te kunnen aanbieden.