Aldi en Lidl blijven terrein winnen in België

Uit de VLAM-cijfers, in 2017 verzameld door marktonderzoeksbureau GfK via een panel van vijfduizend gezinnen, blijkt dat de Belgische gezinnen vorig jaar 25,8 miljard euro uitgaven aan voeding, dranken en huishoud- en verzorgingsartikelen. Dat is 0,5 procent minder dan een jaar eerder. Daarvan ging 11,2 miljard euro naar verse voeding, evenveel als een jaar eerder.

Die verse voeding koopt de Belg nog steeds het meest in de klassieke super- en hypermarkten, goed voor een marktaandeel van meer dan 45 procent. Aan dat marktaandeel wordt echter al jaren gestaag geknaagd door discounters Aldi en Lidl. Voor het eerst zijn ze goed voor een marktaandeel van meer dan een vijfde (20,6 procent) van de markt voor versproducten. Tien jaar geleden bedroeg hun marktaandeel maar 15 procent.

Buurtsupermarkt

Opvallend vorig jaar was het succes van de buurtsupermarkten. Die zagen hun marktaandeel vorig jaar stijgen van 15,8 naar 17,2 procent voor verse voeding. Vooral de veertig-plussers trokken meer naar die buurtsupermarkten. Grote verliezers blijven de speciaalzaken, dus de bakker, de beenhouwer of de viswinkel. In tien jaar tijd daalde hun marktaandeel voor verse voeding van 14,9 naar 9 procent.

Maar, zo luidt het bij VLAM, in Vlaanderen houden die speciaalzaken meer stand, met een marktaandeel van 13 procent. Ook de markten en de hoevewinkel blijven standhouden in Vlaanderen.

Uit de bevraging blijkt nog dat er steeds minder zogenaamde aankoopmomenten zijn. Het jaarlijkse aantal winkelbezoeken bedraagt nu gemiddeld 151 keer. In 2002 was dat nog 202 keer. In 2017 gingen er twee zo'n aankoopmomenten verloren. Met andere woorden: de Belg gaat minder winkelen, en koopt meer op dezelfde plaats. Grootste slachtoffer daarvan is de speciaalzaak. Sinds 2008 daalde het aantal bezoeken aan die winkels met 40 procent. Online-aankopen tenslotte van verse voeding blijft een erg marginaal verschijnsel, blijkt nog uit de studie.