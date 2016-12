Al meer dan 900.000 euro uitgekeerd aan slachtoffers van terreur

Het loket voor de slachtoffers van terroristische daden werd na de aanslagen op 22 maart in het leven geroepen en valt onder de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders, binnen de FOD Justitie.

Omdat de slachtoffers van de aanslagen meestal dringend nood hebben aan een financiële compensatie kunnen ze al een aanvraag voor schadevergoeding indienen bij de commissie nog voor er effectief een klacht is neergelegd tegen de daders.

315 verzoekschriften

Iets minder dan negen maanden na de dodelijke ontploffingen op de luchthaven van Zaventem in het metrostation Maalbeek werden er bij de commissie 315 verzoekschriften ingediend voor financiële hulp. In 130 dossiers werd al een beslissing genomen.

"De commissie", benadrukt woordvoerder Edward Landtsheere, "speelt niet alleen een belangrijke rol wat betreft de financiële tussenkomst van de staat. Het is ook het eerste aanspreekpunt voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen die met veel vragen zitten over het administratieve kluwen waar ze voor staan. Door dit uniek loket kunnen we kwaliteitsvol contact garanderen." (Belga/NS)