45 scholen krijgen trajectbegeleiding rond omgaan met armoede

Twaalf procent van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. Onderwijs kan helpen om de armoedespiraal te doorbreken. Een diploma verkleint immers de kans om in armoede terecht te komen. Het is voor scholen echter niet altijd eenvoudig antwoorden te vinden op de problematiek. Het project "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" kan de 45 geselecteerde scholen een duw in de rug geven.

Kostenbeheersing

Daarvoor slaan minister Crevits, Welzijnszorg en Cera de handen in elkaar, met de steun van de onderwijskoepels, ouderverenigingen, de CLB's en de armoedesector. Met het project is een gezamenlijke investering van 341.000 euro gemoeid.

De samenwerking situeert zich onder meer op het vlak van kostenbeheersing, bijvoorbeeld rond de vraag hoe een school de kosten kan beperken voor leerlingen, of alle kosten noodzakelijk zijn en of ze facturen beter kunnen spreiden.

Centraal in het project staat ook de communicatie. Het gaat er bijvoorbeeld om duidelijk te maken welke kosten ouders mogen verwachten, maar ook de nodige discretie en een goede relatie tussen ouders en de school. Een derde pijler slaat op de menselijke inning van rekeningen, zonder gezinnen onverantwoord onder druk te zetten.